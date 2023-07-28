Тренер «Тобола» Чурчич о победе над «Базелем»: «Я поздравляю своих футболистов»

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич прокомментировал выездную победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Конференций — 3:1.

— Тут очень приятно играть в футбол, поэтому такая атмосфера, хорошие болельщики, — все это очень важно. Вчера я сказал, что мы приехали сюда показать хороший футбол и добиться результата, и я думаю, что мы это сделали. Конечно, несмотря на это, фаворитом на следующую игру остается «Базель». Это очень сильная команда, которой мы выражаем большой респект и уважение. Мы выиграли только первый тайм, поэтому не пребываем в эйфории.

Да, счет — 3:1, поэтому я поздравляю своих футболистов, ведь я знаю, какого качества игроки у «Базеля». Что касается самой игры, в первом тайме «Базель» был намного лучше, но все что мы обсудили в перерыве в раздевалке, во втором тайме футболисты все это сделали. Поздравляю наших болельщиков, но пока это только первый тайм. Ждем праздника футбола в Костанае, — сказал Чурчич.