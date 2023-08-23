Куат Хамитов о бое со Шлеменко: «Будет самый большой гонорар в казахстанском ММА»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) рассказал об организации поединка с Александром Шлеменко.

— Объявление боя с Александром Шлеменко стало довольно неожиданным, давно велась разработка этого поединка?

— Бой получилось сделать очень быстро. Но смотря со стороны, казалось, будто переговоры шли полгода. Потому что, буквально двое суток без остановки днем и ночью велись переговоры. Они настолько хотели этого боя, что подняли гонорар почти в разы. Наверное, это самый большой гонорар в казахстанском ММА, – отметил Хамитов.

Ранее сообщалось, что глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил анонс поединка между бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко и Хамитовым. 

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