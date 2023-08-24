Куат Хамитов о бое Шлеменко – Ермеков: «Все хотят кусок от пирога, но Ермекову придется немного подождать»

Куат Хамитов, недавно объявивший о бое с Александром Шлеменко, высказался о возможности боя между Шлеменко и Дауреном Ермековым:

«Не для кого не секрет, что Шлеменко – это большое имя в России, все хотят кусок от этого пирога, но Ермекову придется немного подождать. Если для публики будет интересно, то всегда можно организовать бой Ермеков – Шлеменко. Даурен – очень сильный спортсмен, это его весовая категория. Но Шлеменко сейчас на спаде, ему почти 40. Если Даурен в ближайших боях покажет свою силу, он хотел реванш с Минеевым, думаю, что после такого боя ему Шлеменко будет и не нужен, откроются новые двери»

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