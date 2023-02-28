Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов о аресте президента «Кайрата»: «Я уверен, что здравый смысл восторжествует»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал арест президента алматинского «Кайрата» Кайрата Боранбаева.

«На протяжении последних десяти лет я неоднократно был в прекрасной и доброжелательной Алма-Ате. Чаще всего эти поездки были, так или иначе, связаны с футбольным клубом «Кайрат», который активно развивался и чьей инфраструктуре могли бы позавидовать все без исключения команды из стран бывшего СССР. Все это стало возможным благодаря настоящему патриоту своей страны и замечательному человеку, который никогда не бросал слов на ветер – Кайрату Советаевичу Боранбаеву.

Он вложил в «Кайрат» и во множество других своих социальных проектов и свою душу и время и большое количество денег, преследуя только одну цель – сделать Казахстан лучше, сильнее и красивее.

Сейчас у него очень непростое время, но я уверен, что он справится со всеми невзгодами и здравый смысл восторжествует! Потому что ни одна страна в мире не может себе позволить лишать таких людей возможности свободно жить и помогать ей же в развитии и процветании. Кайрат, держитесь!✊✊✊», – написал Безуглов в соцсетях.

Ранее в поддержку Боранбаева высказались Дима Билан, Филипп Киркоров, Тимур Бекмамбетов, Андрей Аршавин и Луиш Фигу.

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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