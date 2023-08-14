Экс-чемпион Bellator Корешков ответил Резникову: «Я тоже могу сказать, что он деградировал в Казахстане, увлекаясь борьбой. Но не скажу этого»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков ответил бойцу Артему Резникову, который подверг критике Александра Шлеменко за то, что последний перешел на личности, обсуждая интервью Алексея Кунченко:

«Он вспомнил слова «крыса», «собака». Забыл только про «черта» – это слово сказал я в интервью. У меня сейчас чисто вопрос к Артему. Давай разберем ситуацию. Есть нормальный коллектив, в котором все друг другу помогают. Но есть человек, который больше получает, чем дает. Этот человек пользуется всеми благами, когда коллектив процветает. Для него созданы все условия для развития, ему дарят квартиру, платят зарплату, делают бои. Нужна помощь – предоставляют: финансовую, медицинскую, другую. Как только в команде начинаются проблемы, а именно посадили в тюрьму одного из главных спонсоров, этот человек, называвший команду своей семьей, молча из нее бежит, не дав никаких объяснений. Он уходит в другую команду, где нет финансовых проблем. Как этого человека назвать? Корректно ли будет его назвать крысой или собакой? Мое мнение, что корректно. Думаю, что многие люди согласятся со мной, прочитав интервью. Если у Артема другие понятия, это его путь. Возможно и такое. Никому свое мнение не навязываю.

Резников упомянул еще одну тему, что я не расту. Блин. Он сравнивал три моих боя с Лимой. В первом поединке я доминировал, во втором выиграл, но пропустил удар, а в третьем – проиграл. Это субъективное мнение, потому что Артем со мной не тренируется. Он приезжал к нам в зал на пару недель. Мы боролись и спарринговали, но лагерь он со мной не проходил. Не помогал готовиться, не работал со мной. Откуда он может знать, какая у меня форма. Прогрессирую ли я или деградирую? Он высказался за сборы и прохождение. Понятно. Это его позиция. Но есть люди, которые на сборах деградируют. И у меня есть вопрос к Резникову. Есть ли у Артема ученики? Он кого-то воспитал? Помимо того, что он кому-то помогает.

Последний бой Резников проиграл. Кунченко проходил у него подготовку, он тоже проиграл. Тут можно сказать, что ребята, сидя в Казахстане деградировали. Они проиграли свои бои. Алексей проиграл нокаутом, Артема разгромили. Ему тоже можно сказать: «Артем, наверное, ты деградировал, сидя в Казахстане и увлекаясь только борьбой». Но я этого не скажу, потому что есть много моментов, о которых я не знаю. Возможно, были травмы или плохое психологическое состояние. Либо просто не пошло. Как с этим бороться? Такое бывает у всех. Говорить после этого, что боец деградировал – неправильно. Если я тренируюсь с человеком в зале несколько лет, я могу сделать вывод, сравнивания его прошлое и нынешнее состояние. И то, это не дает точную картину. Реальный бой и тренировка – это вещи, которые тяжело сопоставить. На тренировке боец может быть мертвецом, а бою показать такое! Все зависит от психологии», – сказал Корешков.

Ранее Резников заявил, что со стороны Александра Шлеменко было неправильным переходить на личности в конфликте с Алексеем Кунченко. Спор начался после того, как Кунченко обвинил Шлеменко в том, что он испортил Андрея Корешкова и загубил его карьеру. Вскоре после этого Александр отреагировал на обвинения, сравнив Алексея с крысой.

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