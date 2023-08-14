Артем Резников про АСА: «Единственная лига в СНГ, которая берет ответственность за бойца»

Казахстанский боец Артем Резников отреагировал на заявление владельца лиги АСА Маирбека Хасиева о том, что лига оплатит лечение Григорию Пономареву, получившую травму ноги в своем последнем бое:

«АСА – единственная лига в СНГ, которая берет всю отвественность за бойца. Помню, как на одном турнире я сломал ключицу, сделал две операции, реабилитацию и восстановление. Это забрало у меня намного больше денег, чем я получил за тот бой».

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