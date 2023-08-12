Резников о перспективах Алмабаева: «В том, что он дойдет до пояса, у меня нет сомнений»

Казахстанский боец ММА Артём Резников оценил, насколько укрепились в UFC позиции Казахстана после недавних побед представителей страны на турнирах промоушена:

«У Асу Алмабаева, на мой взгляд, большие шансы в 57 кг. Он может достичь именно больших результатов. В том, что дойдёт до пояса, у меня почему-то нет сомнений. Потому что он молод, полон сил, а 57 кг – весовая категория такая… Не слишком насыщенная, я думаю. Хотя есть хорошие ребята. Будем болеть и за Азата [Максума], смотреть за его боями.

Не думаю, что после дебютных побед наших бойцов в UFC позиции Казахстана в промоушене укрепятся заметно, но по тому, как идёт Шавкат – они уже давно укреплены, потому что он зашёл уже в топ-10. Вот если Асу, Азат и ещё кто-нибудь из наших бойцов зайдёт в топ-10, тогда позиции казахстанского ММА укрепятся сильно»

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