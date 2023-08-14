Резников оценил шансы казахстанских бойцов попасть в UFC: «Все зависит от менеджмента»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников о том, кто, по его мнению, из казахстанцев мог бы подписать контракт с UFC следующим:

«Не знаю, не знаю… Это уже зависит от того, кто туда попадет, потому что попасть в этот промоушен не слишком сложно – можно, если есть хороший менеджер. Многие даже не сильные ребята попадают. Знаю таких несколько – из России, Китая… И из других разных стран попадали – и они близко даже не доходили до топов. Кто угодно может попасть в UFC из Казахстана – все зависит от менеджмента. Если будет хороший менеджер, то может пропихнуть».

В 2023 году контракты с UFC подписали казахстанцы Азат Максум и Асу Алмабаев.

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА

Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий