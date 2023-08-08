Отец Асу Алмабаева: «Мне приснился сон про Асу: во сне Асу взял благословление у нашего лидера нации, Нурсултана Абишевича Назарбаева»

Отец Асу Алмабаева поверил в сына тогда, когда ему приснился сон, в котором Асу принимает благословление от «нашего лидера нации» Нурсултана Назарбаева:

«Самый первый турнир моего сына мы смотрели, когда к нам гости пришли. Смотрели его на компьютере. В том бою он сломал руку сопернику, тогда я был против этого. Я до сих пор помню его дебют в ММА, как он полетел в Москву, в Кремль [турнир проходил на Красной Площади]. Он проигрывал в начале поединка, но смог переломить и победить Вадима Бусеева. Это был очень большой первый шаг для Асу, и это происходило не где-то там, а в самом Кремле.

Так как я отец, у меня есть родительская интуиция (Абай Алмабаев на фото рядом с сыном – прим.). Смотря на то, как он трудится не покладая рук, как не выходит из зала... В тот момент мне приснился сон про Асу: во сне Асу взял благословление у нашего лидера нации, Нурсултана Абишевича Назарбаева. И тогда я поверил в Асу, сказал ему, что у него большое будущее. После этого он занимал хорошие места на соревнованиях.

На данный момент у моего сына есть 2 полноценных пояса: M-1 и Naiza. Если все будет хорошо, то и золото UFC тоже возьмем. За Асу болеет весь Казахстан, у меня есть вера в сына, и я весь казахский народ молимся за него, хотим, чтобы привез пояс UFC в Казахстан. Даст Бог, и эти дни придут. Даст Бог, в один из таких дней встретим его всем народом в аэропорту Алматы, в прекрасных условиях»

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