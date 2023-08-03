Тренер Асу Алмабаева про форму бойца перед дебютом в UFC: «Это самый важный бой в его карьере, очень ответственный бой для всей команды»

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев про актуальную форму бойца перед дебютом в UFC:

«Асу сейчас в весогоночном процессе, находится в неплохой форме. Что хорошо, он не сильно много гоняет веса – 4-5 кг. Это самый важный бой в его карьере, очень ответственный бой для всей нашей команды. Сейчас он вышел на пик своей формы»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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