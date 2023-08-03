Асу Алмабаев: «Базар, где я работал, продали. Сейчас всю жизнь посвещаю спорту и семье»

Дебютант UFC из Казахстана Асу Алмабаев рассказал, что бросил работу на базаре ради MMA.

– Во времена боя с Уланбековым вы, помимо тренировок, еще работали и занимались семейным бизнесом. Расскажите об этом подробнее и когда вы решили бросить эту работу ради спорта?

– Это было в 2016 году. Я до 2018 года работал и тренировался, а потом понял, что надо либо работать, либо конкретно тренироваться, чтобы достичь своей цели. И вот решил заняться полностью спортом и все свое время уделить профессиональной карьере в ММА.

По воле Аллаха я сейчас неплохо выступаю и с 2017 года иду на серии из 13-ти побед подряд. С этим и связан мой прогресс. Сейчас этот базар, где я работал, уже продали, а потому свою жизнь я полностью посвящаю спорту и своей семье, – сказал боец.

5 августа в Нэшвилле Алмабаев (15-2) проведет дебютный поединок в UFC против 31-летнего американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3), уроженца Ямайки.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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