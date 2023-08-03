Алмабаев: «Будет интересно, если Шавкат подерется с Колби Ковингтоном»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев нашел соперника для своего одноклубника Шавката Рахмонова.

– У Шавката выбыл соперник. Келвин Гастелум получил травму. С кем бы вы хотели увидеть его бой?

– Шавкат уже находится в топ-6 и в паре шагов от пояса. Если хочешь драться за пояс, надо драться с теми, кто выше тебя. Но тут надо учитывать интерес UFC, менеджеров и народа, какой бой им интереснее. Мне было бы интересно, если бы Шавкат подрался с Колби Ковингтоном.

16 сентября Рахмонов планировал сразиться с американцем Келвином Гастелумом, однако американец получил травму носа и лица на тренировке, из-за чего бой был отменен.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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