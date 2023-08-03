Асу Алмабаев про угрозу Осборна удосрочить: «Много кто так говорил. В Бою посмотрим»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец UFC из Казахстана Асу Алмабаев прокомментировал недавнее заявление своего соперника по дебюту в лиге ямайца Оди Осборна о том, что он нацелен одержать досрочную победу в их противостоянии 5 августа:

«Перед боем я много с кем встречался, кто так говорил. В бою посмотрим. Не буду далеко забегать и говорить, что удосрочу его в таком-то раунде. Но я выиграю. Главное, чтобы в октагоне подняли мою руку, чтобы я оттуда вышел победителем. Это самое главное, потому что у меня дебют, я «голодный», у меня есть перспективы, цель. Осборн уже ветеран, он давно дерется, но он неплохой боец, хороший страйкер. У меня и стойка неплохая. Посмотрим, как сложится бой. У нас есть конкретный план и по плану мы будем работать»

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