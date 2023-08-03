Асу Алмабаев о Дамире Исмагулове: «Ему можно попробовать себя в боксе»

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Дебютант UFC из Казахстана Асу Алмабаев прокомментировал возможное развитие карьеры Дамира Исмагулова.

– У Дамира Исмагулова закончился контракт с UFC. Каким вы видите продолжение его карьеры? Ему стоит выступать в России или в Казахстане?

– У Дамира хороший бокс. Если вдруг он решит окончательно попрощаться с UFC, он может использовать свои руки. В данный момент в России шоу-бизнес развивается так, что бойцы ММА становятся боксерами, как Магомед Исмаилов. Они там зарабатывают хорошие деньги. Можно и ему попробовать себя в лигах по боксу.

Что касается смешанных единоборств, то также есть куча лиг, готовых его принять, как хорошего бойца, те же PFL и Bellator, – отметил Алмабаев.

5 августа в Нэшвилле Алмабаев (15-2) проведет дебютный поединок в UFC против 31-летнего американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3), уроженца Ямайки.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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