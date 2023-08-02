В UFC назвали сильные стороны Осборна
Главный редактор официального сайта UFC и автор книги «Энциклопедия UFC» Томас Джербази рассказал о сильных сторонах американца Оде Осборна — соперника казахстанца Асу Алмабаева по дебютному поединку в промоушне;
«Жёсткий бой в его дебюте. Осборн может быть непостоянен, но у него хватает силы, чтобы вытаскивать себя из проблем. И он очень быстр».
Поединок Алмабаев (15-2) — Осборн (12-5-1, в UFC 4-3) пройдёт 5 августа в Нэшвилле.
Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC
«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу
Комментарии