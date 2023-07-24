Президент лиги Naiza о бое Максум – Нэм: «Для Азата это очень хороший старт в UFC»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал дебют Азата Максума в UFC.

«Хороший поединок. Кто-то даже пишет, что был бой равным. Я убеждаюсь, что все по разному поединки смотрят.  Мне отчетливо было видно, что победил Азат. Центр забирал больше. Все атаки Тайсона Нэма Азат переводил в контратаки, были красивые броски.

По бою не должно быть сомнений. Но даже некоторые казахи пишут, что выиграл Тайсон Нэм. Я не могу этого понять. Интересно... В целом, это очень хороший старт, красиво стартанул. Поздравляю весь Казахстан и его тренеров с победой. Понравился поединок. Конечно, чувствовалась напряженность с таким опытным соперником», – отметил Карабала.

Напомним, 16 июля Максум (17-0) одержал победу решением судей над 39-летним американцем Тайсоном Нэмом на UFC Vegas 77. Бой стал дебютным для казахстанца в американском промоушене.

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