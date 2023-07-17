В UFC оценили дебют Азата Максума: «Подает большие надежды»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Официальный аккаунт UFC Eurasia оценил победу казахстанского дебютанта UFC Азата Максума.

«Казахстан получил еще одного! 😤 Как насчет Азата Максума, который подал большие надежды в своем дебютном поединке в октагоне!», – сообщает твиттер-аккаунт.

Напомним, 16 июля Максум судейским решением победил американца Тайсона Нэма.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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