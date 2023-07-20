Асу Алмабаев о победе Максума: «Он одержал заслуженную победу»

Асу Алмабаев прокомментировал дебют Азата Максума в UFC.

«Конечно, смотрели поединок Азата. Переживали за нашего земляка. Он отлично выступил, одержал заслуженную победу. Думаю, впереди его ждут более интересные бои. Главное – постоянно трудиться и не сбавлять оборотов. Что думаю про его возможный бой с Ваном? Верим в Максума. Мне кажется, он должен побеждать. Сейчас важно договориться об этом поединке»

Напомним, что в дебютном бою в UFC Азат Максум победил Тайсона Нэма раздельным решением судей. После боя казахстанец бросил вызов обидчику Жалгаса Жумагулова Джошуа Вану.

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