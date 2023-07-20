Мохамед Мокаев про Максума: «Я что ухожу от них? Когда у него станет 4-0, увидимся»

Выступающий за Великобританию непобежденный Мохамед Мокаев рассказал о своем отношении к казахстанцу Азату Максуму:

«У меня нет такого, что я хочу, чтобы он проиграл. Мне как-то без разницы. Пусть даже станет чемпионом. У меня нет такого, чтобы гасить этого пацана. Просто такой разговор был, когда я в Brave дрался и вызвал его, они сказали, что «Мы тюркский народ...». Я тоже тишину поймал и не «газовал». Что мне, если не хотят, на меня он не «газовал», но потом когда я в UFC ушел, он сказал, что «Мы за ним придем». Я что ухожу от них? Даже с нашего зала есть ребята, которые с ним тренировались, потому что он приезжал в Дагестан, у него есть проблемы с борьбой. Пусть идет далеко. Когда у него будет 4-0, увидимся»

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