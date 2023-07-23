Эксперт о бое Максум – Нэм: «Для дебюта в UFC казахстанец получил очень опасного соперника»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Мазуров поделился своим мнением о дебютном поединке казахстана Азата Максума в UFC против американца Тайсона Нэма.

– После просмотра боя почитал комментарии и с удивлением обнаружил для себя, что далеко не все в этом поединке увидели победу Максума. На мой взгляд, все было весьма и весьма убедительно, поэтому – Азат молодцом. Для дебюта в UFC казахстанец получил очень опасного соперника, который нам всем прекрасно знаком по выступлениям в российских промоушенах и уже давно дерется в UFC.

В последнее время Нэм выступает не очень удачно, поэтому скальп молодого проспекта мог бы подтвердить его амбиции остаться в промоушене. Азат с честью справился и показал себя достаточно разносторонним спортсменом, продемонстрировав свои навыки и в атаке, и в работе вторым номером. Был момент, когда Максум диктовал темп поединка, а противник должен был с этим как-то справляться.

Да, в третьем раунде Тайсон Нэм начал показывать то, что должен был делать постоянно – отрабатывать по ногам и стараться замедлить подвижного соперника, потому что Азат очень здорово выглядел на ногах и демонстрировал хороший тайминг. В общем и целом, Максум выдержал этот серьезный и трудный тест, – отметил Мазуров.

Напомним, 16 июля Максум (17-0) одержал победу решением судей над 39-летним американцем Тайсоном Нэмом на UFC Vegas 77.

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