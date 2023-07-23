Эксперт о перспективах Азата Максума в UFC: «Пока об этом очень рано говорить»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Комментатор «Матч ТВ» Роман Мазуров поделился своим мнением о перспективах казахстанского бойца UFC Азата Максума.

– Если говорить  о глобальных перспективах Азата в UFC с учетом каких-то чемпионских амбиций, то пока об этом очень рано говорить. Конечно, первый шаг уже сделан и добыта победа над Тайсоном Нэмом, который сейчас откровенно на спаде, а потенциальная победа над Джошуа Ваном может дать какие-то ответы на эти вопросы, – отметил Мазуров.

Напомним, 16 июля Максум (17-0) одержал победу решением судей над 39-летним американцем Тайсоном Нэмом на UFC Vegas 77. Бой стал дебютным для казахстанца в американском промоушене.

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