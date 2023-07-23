Азат Максум обратился к молодежи: «Работайте и увидите плоды своей работы»

Боец UFC Азат Максум (17-0) на турнире Octagon 47 выступил с обращением к молодым файтерам:

«Всем ассаламалейкум! Спасибо большое за то, что переживали и молились за меня во время моего дебюта в UFC! Хочу обратиться к молодым бойцам. Не останавливайтесь, работайте! Будьте скромными. Даст бог, увидите плоды своей работы»

16-го июля Максум провел свой первый бой в UFC, когда одержал победу раздельным решением судей над американцем Тайсоном Нэмом.

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