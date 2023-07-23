Азат Максум обратился к молодежи: «Работайте и увидите плоды своей работы»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум OCTAGON Спорт Казахстана

Боец UFC Азат Максум (17-0) на турнире Octagon 47 выступил с обращением к молодым файтерам:

«Всем ассаламалейкум! Спасибо большое за то, что переживали и молились за меня во время моего дебюта в UFC! Хочу обратиться к молодым бойцам. Не останавливайтесь, работайте! Будьте скромными. Даст бог, увидите плоды своей работы»

16-го июля Максум провел свой первый бой в UFC, когда одержал победу раздельным решением судей над американцем Тайсоном Нэмом.

«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну

Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC

Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий