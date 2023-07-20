Рафиков о победе Максума: «Азат понял движуху UFC, по сути сделал этот бой»

Фаниль Рафиков о дебюте Азата Максума в UFC и вызове Вана:

«Конечно, посмотрел. Азат показал хорошую борьбу, концовку забрал двумя шикарными переводами. Ударная техника тоже хорошая была. Было понятно, что Тайсон Нэм непроходной боец. Азату дали сразу опытного соперника, бьющего, бывшего претендента на пояс Fight Nights Global. Максум грамотно отработал по плану. Можно было бы и единогласным решением победу ему отдать. Хорошая проверка была для него. Думаю, в ближайшее время мы увидим его в ТОП-15. Бой с Ваном? Ван удобный для Азата соперник. Он молод и ударник, но уровень борьбы у них разный. Максум будет переводить его в партер, контролировать. Хорошая раскрутка началась. Азат понял всю движуху в UFC, что нужно заявлять о себе. И вот по сути сделал этот бой. Думаю, нашим болельщикам это будет интересно, ведь у Вана уже есть предыстория»

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