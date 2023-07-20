Зайнутдинов о казахстанских болельщиках: «Раньше мало народа ходило, а сейчас горящий котел. Любой, кто против нас играет – в шоке»

Теги сборная Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бахтиер Зайнутдинов рассказал о поддержке в домашних матчах сборной Казахстана.

«У нас стадион в Астане закрывается, получается такой горящий котел. У всех трещотки, такой звук! Любой, кто против нас играет, в шоке. Такого нигде нету. Я с большой гордостью всегда играю за сборную, на стадионе родные и близкие, друзья из Тараза, казахские флаги.

Мы несколько месяцев в России играли с полупустыми трибунами, а в Казахстане такое. Сидел в раздевалке и думал, как сильно от этого отвык, как быстро все поменялось. Раньше в Казахстане мало народу на футбол ходило, а в Москве – антураж», – отметил игрок ЦСКА,

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