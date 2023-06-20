Бахтиер Зайнутдинов: «Если выйдем на Евро, побреюсь налысо»

Игрок сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заявил, что в случае, если национальная команда квалифицируется на Евро-2024, побреется налысо.

«Мы все верим, что выход на Евро возможен, такого никогда не было в истории, очень хотим войти в историю. Что сделаю, если выйдем на Евро? Могу налысо побриться!», – отметил Бахтиер.

Напомним, Казахстан победил Северную Ирландию (1:0) в рамках квалификации Евро-2024. После четырех игр команда занимает второе место в группе H, Финляндия находится на первой строчке, но у сборных одинаковое количество очков – 9. У сборных Дании и Словении по 7 баллов в активе.