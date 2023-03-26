Зайнутдинов о победе над Данией: «Тренер дал установку идти вперед»
Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал победный матч квалификации Евро-2024 против Дании (3:2).
– В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Без них мы никто. Эта победа благодаря им.
– Стоит ли у Вас задача стать лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана?
– Если Всевышний даст. Я стараюсь, отдаюсь каждый матч. Нужно немного набрать форму, я не играл полтора месяца.
– Чувствуете, что уже отошли от травмы?
– Конечно тяжело физически – получил травму, выбыл в начале сборов. Но ничего, наверстаем.
– После первого тайма, когда уступали 2:0, были ли мысли, что датчане выйдут заряженее на второй тайм?
– Мы поговорили после первого тайма, тренер дал установку не сдаваться, идти вперед, что мы свой момент поймаем и забьем. Так и получилось.
– Готовились ли Вы к пенальти?
– Изначально принял решение пробить влево.
В середины второго тайма Зайнутдинов реализовал пенальти за игру рукой Йонаса Винда.
Таблицы квалификации Евро-2024
2 комментария