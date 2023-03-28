Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев: «Зайнутдинов находится не в оптимальных кондициях»

Теги ЦСКА сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Бахтиер Зайнутдинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал состояние игровой формы полузащитника Бахтиера Зайнутдинова.

«Зайнутдинов находится не в оптимальных кондициях, потому что полтора месяца пропустил, практически не тренировался. Конечно, мы с Бахтиером долго обговаривали ситуацию.

В первом матче со Словенией он вышел на тридцать минут. В матче с Данией дали ему выйти с начала матча, но по факту сколько сможет вытянуть. Рады, что большую часть матча сыграл и забил гол. Он большой молодец и профессионал. Его нахождение на поле, конечно, для нас многое значит», - сказал Адиев.

24-летний игрок ЦСКА забил гол в ворота Дании в воскресенье и помог Казахстану одержать победу (3:2) в квалификации Евро-2024.

 

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