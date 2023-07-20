Мокаев про бой Алмабаев – Осборн: «Оде проседает после первого раунда, хочу, чтобы Асу победил красиво»

Непобежденный боец UFС Мохаммед Мокаев про дебют казахстанца Асу Алмабаева в сильнейшей лиге мира против американца Оде Осборна:

«У него Оде – хороший соперник. Асу может выиграть. Я видел бой Осборна против Чарльза Джонсона, он выиграл решением. Он опасный в первом раунде, потом проседает. Асу – неплохой пацан, хочу, чтобы он победил красиво»

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