Алмабаев о таланте: «Если я не буду пахать, у меня ничего не получится»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Асу Алмабаев (17-2), которому в скором времени предстоит провести свой дебютный поединок в UFC, признался, что никогда не считал себя особо одаренным спортсменом:
«Я сам по себе не был таким талантливым человеком. У меня таланта до сих пор нет. Если я не буду пахать, тренироваться, дисциплину держать, у меня ничего не получается. Чтобы просто обычному приему научиться, мне надо много времени. Больше, чем другому человеку. У меня интеллекта нет, чтобы быстро какое-то решение принять. Но в бою, на практике, у меня это автоматически получается, лучше, чем в теории»

5 августа в Нэшвилле в рамках турнира UFC on ESPN 50 Асу Алмабаев подерется с ямайцем Оде Осборном (12-5). 

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