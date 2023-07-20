Алмабаев о кумирах: «Никогда не было, но уважаю Хабиба»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Деметриус Джонсон Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец ММА из Казахстана Асу Алмабаев рассказал UFC о любимых представителях своего вида спорта:

«У меня такого никогда не было, чтобы я кого-то кумиром считал, плакаты дома вешал, смотреть, чьи-то бои изучать. У меня времени не было, я работал, носился. Ну, а так уважаю многих бойцов: Жорж Сен-Пьер хороший боец, «Мышонок» (Деметриус Джонсон — прим.) — пару боев его видел, Хабиба бои смотрю. Хабиб мне и как боец, и как личность нравится — то, как он себя ведет, как молодым ребятам показывает, как себя вести, когда у тебя много миллионов долларов денег, а ты остаешься скромным, воспитанным. Не так, как некоторые люди — «Роллс-Ройсы», тёлки-мёлки, клубы»

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