Жумагулов про бой Максум – Ван: «Надо бороть его. У меня не получилось, так как дрался одной рукой»

Жалгас Жумагулов поделился мыслями о потенциальном бое Азата Максума и Джошуа Вана:

«Поединок Азата против Нэма не смотрел. Какой совет ему дал бы на бой с Ваном? Бороть его. У меня это не получилось сделать, так как я был травмирован и дрался одной рукой.

К тому же за неделю два раза сделал вес. Мой лагерь длился шесть месяцев, пять соперников поменялись. Вышел на бой по сути никакой, чисто на характере выступил».

Жумагулов, проиграв Вану раздельным решением, провел свой последний бой в UFC.

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

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