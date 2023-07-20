Джошуа Ван: «Я уничтожу Азата Максума»

Американский боец наилегчайшего веса UFC Джошуа Ван снова обратился к представителю Казахстана Азату Максуму, который ранее бросил ему вызов.

«Я уничтожу Азата Максума, хочу наказать его в августе или сентябре!» – заявил Ван.

Напомним, 16 июля Максум одержал победу решением судей над американцем Тайсоном Нэмом на UFC Vegas 77.

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