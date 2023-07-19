Асу Алмабаев продолжает тренировки во Флориде перед дебютом в UFC

Боец MMA Асу Алмабаев продолжает подготовку к дебюту в UFC во Флориде (США). В сети появилось видео тренировочного процесса казахстанского бойца.

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В своем первом бою казахстанец встретится в октагоне с Оде Осборном на турнире UFC Fight Night 225 в Нэшвилле (США). Главным событием вечера станет бой между Умаром Нурмагомедовым и Кори Сэндхагеном.

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