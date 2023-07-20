Оде Осборн о бое с Алмабаевым: «Он действительно бешеный»

Ямайский боец наилегчайшего дивизиона UFC Оде Осборн поделился своими ожиданиями от боя с представителем Казахстана Асу Алмабаевым, который состоится 5 августа в Нэшвилле, США.

— Думаю, это будет отличный матч. Многие люди считают, что я всего лишь страйкер, поэтому мне интересно будет продемонстрировать кое-что из моего борцовского прошлого. Мой соперник имеет более традиционный грэпплерский стиль. Он действительно «бешеный», но для меня это будет просто очередной рабочий день.

Чего я ожидаю от себя в этом поединке? Хороший вопрос. Я ожидаю победы. Не знаю, что можно сказать еще. Ожидаю выйти и показать себя во всей красе. Если бы вы спросили меня об этом пару лет назад, я бы заявил, что хочу победить нокаутом или сабмишеном. Но сейчас я понятия не имею, как я выиграю. Буду хвататься за любую возможность, — сказал Осборн.

Напомним, что для Алмабаева этот поединок будет дебютным в UFC.

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