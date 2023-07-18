Уроженка Казахстана проведет бой с дебютанткой UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева свой следующий бой в UFC проведет в октябре.

Алексеева сразится с британкой Мелиссой Диксон на турнире 14 октября.

Алексеева (5-1) во второй раз появится в октагоне после впечатляющего дебюта, когда она победила швейцарку Стефани Эггер сабмишеном в первом раунде на турнире UFC Vegas 72 в апреле.

Диксон (5-0) дебютирует в UFC после того, как промоушен подписал с ней контракт в июне. 31-летняя спортсменка участвовала в промоушене Golden Ticket Promotions, а затем перешла в Ares FC, где одержала две победы в двух боях. В своем последнем поединке Диксон техническим нокаутом выиграла у Дарьи Железняковой на Ares FC 9 в ноябре прошлого года.

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