Уроженка Казахстана проведет бой с дебютанткой UFC

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева свой следующий бой в UFC проведет в октябре.

Алексеева сразится с британкой Мелиссой Диксон на турнире 14 октября.

Алексеева (5-1) во второй раз появится в октагоне после впечатляющего дебюта, когда она победила швейцарку Стефани Эггер сабмишеном в первом раунде на турнире UFC Vegas 72 в апреле.

Диксон (5-0) дебютирует в UFC после того, как промоушен подписал с ней контракт в июне. 31-летняя спортсменка участвовала в промоушене Golden Ticket Promotions, а затем перешла в Ares FC, где одержала две победы в двух боях. В своем последнем поединке Диксон техническим нокаутом выиграла у Дарьи Железняковой на Ares FC 9 в ноябре прошлого года.

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