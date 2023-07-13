Анонсирован второй бой уроженки Атырау Алексеевой в UFC

Глава бойцовского клуба «Рать» Александр Скаредин анонсировал следующий бой россиянки Ирины Алексеевой в UFC:

«У Ирины назначен бой на 7 октября в Лас-Вегасе (США). Она выступит против принципиальной соперницы для нашей команды. Фамилию назвать не могу. Но скажем так. Эта соперница нанесла поражение одной из наших девочек, поэтому нам интересно подраться и взять реванш».

В активе Алексеевой пять побед и одно поражение. 29 апреля 2023 года она болевым приемом победила Стефани Эггер в дебютном поединке в UFC. На счету Маллинс пять побед и ни одного поражения.

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