Дебютант UFC Дудакува про уроженку Атырау Алексееву: «Я не знаю правда она такая или преподносит публике»

Дебютант UFC Виктория Дудакова рассказала, как относится к эпатажу уроженки Атырау Ирины Алексеевой:

«Ирина Алексеева – одна такая в своем роде, но я не знаю, она правда такая или так себя преподносит публике, но это далеко не всем нравится. Даже в Америке, где люди, относятся к этому проще, не всем нравится, когда женщина так себя ведет»

После победы в дебютном поединке в октагоне над швейцаркой Стеффани Эггер Ирина Алексеева выразила свои эмоции в послематчевом интервью с помощью ненормативной лексики.

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