Юрий Чернобровкин: «С Шавкатом Рахмоновым тренировались только 2-3 раза»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Известный казахстанский тренер по боксу Юрий Чернобровкин рассказал о занятиях с средневесом UFC Шавкатом Рахмоновым.

— Я слышал, что вы Шавкату удар ставили. Как это произошло, и что вы дали Шавкату?

— Да нет, мы всего два или три раза потренировались. Я ничего ему не дал. Все говорят: «Ты тренируешь Шавката, молодец». Одного видео хватило (улыбается). Я всем отвечаю, что у Шавката достойная команда. По ним чувствуется, что эти люди действительно многое делают. Я ничего не дал Шавкату. Я может быть лапы подержал, где-то он вспотел, может быть. Это максимум, что я ему дал. А так у него достойные тренеры, – отметил Чернобровкин.

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