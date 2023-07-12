Названа причина организации боя Рахмонов – Гастелум

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала озвучил свое мнение по причинам организации боя Шавката Рахмонова и Келвина Гастелума:

«UFC делает это не просто так. Это прецедент, что Шавкат согласился подраться с Нилом с перевесом на 2.5 кг. Они поняли, что Шавкат бесстрашный парень, который никогда не откажется от боя, идет до конца. В случае с Гастелумом тоже есть такая вероятность, что он не сможет согнать вес, и будет стоять вопрос о том, состоится бой или нет. Это лично мое мнение. Возможно, это идет подготовка к поединку с Чимаевым в промежуточном весе, так как у Хамзата тоже были проблемы со сгонкой веса»

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