Гастелум о бое с Рахмоновым: «Это бой с претендентом номер один в полусреднем весе»

Келвин Гастелум поделился ожиданиями от боя с Шавкатом Рахмоновым:

«Вполне вероятно, что в следующем году я подерусь за чемпионский титул. Это моя цель. Я отношусь к этому бою как к поединку с претендентом номер один в полусреднем весе. Навряд ли в дивизионе есть другой явный претендент, кроме Колби Ковингтона, но я не помню, выиграл он или проиграл в своем последнем бою? Я просто не вижу других явных конкурентов, кроме Шавката, а Шавкат сейчас будет драться со мной»

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