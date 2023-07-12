В министерстве МВД Казахстана подтвердили, что напавший на мужчину с ребенком в Астане – Бейбут Шуменов

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Кайрат Сунтаев подтвердил, что нападавшим на мужчину с ребенком в торговом центре Астаны является Бейбут Шуменов – казахстанский боксер-профессионал, выступавший в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях.

«Да, подтверждаем, сейчас занимаемся. Дело возбуждено по хулиганству. Там преступление небольшой тяжести пока, экспертиза покажет, мы ее ждем. Шуменов был трезвый», – заявил чиновник.

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