Гойти Дазаев о дебюте Азата Максума в UFC: «Очень хорошая возможность заявить о себе»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Гойти Дазаев Спорт Казахстана

Гойти Дазаев поделился мнением о бое казахстанского дебютанта лучшего промоушна мира UFC Азата Максума (16-0) против американца Тайсона Нэма (21-13-1):

«Этот бой — очень хорошая возможность для Азата заявить о себе. Тайсон Нэм — очень хороший нокаутер и с ноги, и с руки, борется стандартно. Надеюсь на победу своего земляка. Самое главное — Максуму надо беречься от его правого прямого, больше двигаться, наносить удары, переводить в партер, держать дистанцию»

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