Где и во сколько смотреть бой Азата Максума в UFC

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

В воскресенье, 16 июля, казахстанский боец UFC Азат Максум проведет свой дебютный бой в промоушене с американцем Тайсоном Нэмом.

Встреча пройдет в Лас-Вегасе (США).

Поединок Максум – Нэм Ван пройдет в рамках прилимов. Ориентировочное начало боя – 05:45 по времени Астаны (02:45 МСК) .

Увидеть бой можно на сервисе UFC Fight Pass.

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