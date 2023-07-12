Нурбек Карабала о бое Нэм – Максум: «Нэм – достаточно серьезная оппозиция для Азата»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое Азат Максум – Тайсон Нэм:

«Нэм – это достаточно серьезная оппозиция для Азата Максума. Этот бой станет для него проверкой на высоком уровне, первое выступление на такой большой арене. Будем болеть за него»

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»