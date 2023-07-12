Нурбек Карабала о бое Нэм – Максум: «Нэм – достаточно серьезная оппозиция для Азата»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Азат Максум Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое Азат Максум – Тайсон Нэм:

«Нэм – это достаточно серьезная оппозиция для Азата Максума. Этот бой станет для него проверкой на высоком уровне, первое выступление на такой большой арене. Будем болеть за него»

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