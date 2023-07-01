Асу Алмабаев о следующем бое Рахмонова: «Шавкат продлит свою победную серию»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Дебютант UFC из Казахстана Асу Алмабаев поделился мнением о поединке Шавката Рахмонова против Келвина Гастелума.

«Будем всей страной болеть за Шавката. Если честно, я не смотрел боев Келвина Гастелума. Поэтому ничего не могу про него рассказать. Рахмонова вы все и так знаете: 17 боев, 17 побед и все досрочно. Поэтому думаю, что и этот бой не станет исключением и Шавкат продлит свою победную серию», — заявил Алмабаев.

Бой РахмоновГастелум пройдет 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Президент UFC про бой Рахмонов – Гастелум: «Самый тяжелый тест в карьере Шавката»

Первый одновременный чемпион двух лиг ММА – Даурен Ермеков. Переборол Шамилова, подарил свой пояс одноклубнику и вызвал Шлеменко на бой

Бенеил Дариуш про Дамира Исмагулова: «Дамир – великий боец»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий