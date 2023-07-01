Асу Алмабаев о следующем бое Рахмонова: «Шавкат продлит свою победную серию»

Дебютант UFC из Казахстана Асу Алмабаев поделился мнением о поединке Шавката Рахмонова против Келвина Гастелума.

«Будем всей страной болеть за Шавката. Если честно, я не смотрел боев Келвина Гастелума. Поэтому ничего не могу про него рассказать. Рахмонова вы все и так знаете: 17 боев, 17 побед и все досрочно. Поэтому думаю, что и этот бой не станет исключением и Шавкат продлит свою победную серию», — заявил Алмабаев.

Бой Рахмонов – Гастелум пройдет 16 сентября на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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