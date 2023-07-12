Нурбек Карабала о подписании Исмагулова и Жумагулова в NAIZA: «Я бы не хотел, чтобы Дамир и Жако уходили из UFC»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала ответил на вопрос о возможном подписании Дамира Исмагулова и Жалгаса Жумагулова в лигу: 

«Я бы не хотел, чтобы Дамир уходил из UFC, думаю, что есть вероятность, что ему дадут новый контракт, все-таки у него была победная серия. Что касается Жако, он проиграл, но за него топят. Он не выходит за победой, он выходит драться. Это нравится людям. Конечно, если у них не будет контракта с UFC, мы пообщаемся с ними, сделаем максимально, чтобы они заняли достойное место в нашей лиге. После UFC у бойца не должно быть проблемы с тем, с кем драться, главное оппозиция и чек»

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