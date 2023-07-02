Алиби Идрис обошел Жумагулова в рейтинге лучших бойцов наилегчайшего веса

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанец Алиби Идрис после победы над бразильцем Андерсоном Силва обошел одноклубника Жалгаса Жумагулова в рейтинге лучших бойцов наилегчайшего веса.

Победа над бразильцем Алиби позволила подняться на 14 строчек в рейтинге fighmatrix. Теперь казахстанец занимает 62 место.

Жумагулов после поражения от американца Джошуа Вана в UFC опустился на 68 строчку.

Стоит отметить, что 62 место на данный момент лучший результат Алиби за карьеру.

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