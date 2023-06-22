Президент лиги NAIZA о бое Жумагулова: «Он -воин, будет идти до конца»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал предстоящий бой Жалгаса Жумагулова с Джошуа Ваном в UFC:

«Честно скажу, знаю какой воин Жалгас. Несмотря ни на что он будет идти до конца. У него характер. Его два раза хотели отстранить от боя путем снятия соперника, но он продолжает идти. Знаете, насколько сложно проводить гонять вес и снова гонять вес? Немногие согласились бы, а он – принципиальный парень. Выиграет или проиграет, он останется батыром, моим братом. Я видел его бои, знаю, откуда он вышел. Возможно, пик прошел. Но на пике он всех бы соперников перебил»

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