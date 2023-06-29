Исмагулов: «Возможно, что UFC предложит Жалгасу Жумагулову новый контракт»

Дамир Исмагулов прокомментировал будущее казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова в UFC.

– Накануне казахстанский боец Жалгас Жумагулов провел свой последний по контракту бой с UFC. Предложит ли организация ему новый контракт?

– Возможно, предложат. В этом весе в ростере организации не особо много бойцов. В принципе, Жалгас постоянно показывает конкурентные бои, и в крайнем поединке, раздельным решением тоже. При хорошей и должной подготовке у него есть все, чтобы побеждать.

В любом случае, мы за него болеем, переживаем и поддерживаем. Я написал ему после боя и даже дал рекомендации, где и как лучше будет поработать. Ждем, что будет с его карьерой дальше, потому что в любом случае, у него характер льва, и он постоянно дерется до конца, – отметил Исмагулов.

Напомним, Жалгас Жумагулов стал первым бойцом в истории UFC, который три раза подряд проиграл раздельным решением судей. В своих последних боях казахстанский файтер уступил таким вердиктом американцам Джеффу Молине (11-2), Чарльзу Джонсону (13-5) и Джошуа Вану (8-1).

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