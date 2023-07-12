Азат Максум о бое с Тайсоном Нэмом: «Будет возможность, готов его нокаутировать»

Казахстанский боец Азат Максум рассказал об ожиданиях перед дебютным поединком в UFC против Тайсона Нэма:

«Нэм — очень опытный боец, возрастной. Посмотрим по ходу боя, как противостоять ему. Может, навяжу свою борьбу, а если будет возможность, готов его нокаутировать»

Поединок состоится уже в эти выходные.

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